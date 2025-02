Jornalista Cecília Flesch surpreende ao revelar quanto ganhava na Globo

A jornalista Cecília Flesch revelou em um podcast que recebia um salário bruto de R$ 8 mil na GloboNews, quando foi demitida em junho de 2023. “Isso porque eu recebi um aumento na maternidade”, disse. Ela também comentou sobre a remuneração no jornalismo: “O mercado de jornalismo não paga bem.” Flesch confirmou que apenas grandes nomes, como William Bonner e Renata Vasconcellos, recebem salários considerados altos na Globo, enquanto a maioria ganha valores medianos.

Cecília foi demitida após a repercussão de um comentário feito no podcast “É Noia Minha?”, no qual criticou a linha editorial da GloboNews. “Tá um saco, a GloboNews só tem política e economia, economia e política”, afirmou. Ela contou que apelidou a emissora de “Rivonews”, em referência ao tranquilizante Rivotril, por conta do conteúdo repetitivo e exaustivo.

Após a saída da emissora, Cecília recebeu uma proposta para atuar na internet, onde criou os programas “RivoNews” e “Rivo Talks” no YouTube. Além de explorar sua liberdade editorial, ela destacou a vantagem de não precisar mais madrugar para trabalhar.

A jornalista comandava o matinal “Em Ponto”, com três horas de transmissão ao vivo na GloboNews. Sua demissão reforçou debates sobre salários e condições de trabalho no jornalismo televisivo no Brasil.

