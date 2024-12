Jornalista e escritor Ricardo Viveiros é eleito para o PEN Clube do Brasil

O jornalista e escritor Ricardo Viveiros foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Geral do PEN Clube do Brasil para integrar o capítulo brasileiro da entidade. Fundado em 1921 na Inglaterra, o PEN (Poets, Essayists and Novelists) é uma associação internacional de escritores dedicada à promoção da literatura, à defesa da liberdade de expressão e à construção de uma comunidade global de literatos.

Viveiros, de 74 anos, possui uma trajetória de 58 anos como jornalista e 56 como escritor, com mais de 50 obras publicadas em diferentes gêneros, muitas delas premiadas nacional e internacionalmente. Ao receber a notícia de sua eleição, ele afirmou sentir-se honrado e destacou sua responsabilidade em continuar defendendo a liberdade de expressão, os direitos humanos e a cultura no Brasil. “Nossa democracia é frágil, mas segue resistindo aos ataques daqueles que tentam impor regimes autoritários”, declarou.

A posse solene será agendada em breve. Na cerimônia, Viveiros será saudado por um membro do PEN, fará um discurso e receberá o diploma que oficializa sua participação na entidade.

Sobre o PEN

O PEN International reúne 144 centros em 102 países e é reconhecido por seu trabalho em prol da liberdade de expressão e dos direitos humanistas. Entre os presidentes e membros notáveis da organização estão nomes como Arthur Miller, Heinrich Böll, Mario Vargas Llosa e Isabel Allende. No Brasil, o capítulo foi fundado em 1936, no Rio de Janeiro, e conta com escritores renomados como Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Nélida Piñon e Paulo Coelho.

O PEN Clube do Brasil segue os princípios globais da entidade e é conhecido por sua atuação em áreas como a proteção de escritores perseguidos, tradução e direitos linguísticos, e promoção de escritoras e autores exilados.

A trajetória de Ricardo Viveiros

Ricardo Viveiros é uma figura destacada no jornalismo e na literatura brasileira. Além de dirigir uma assessoria de comunicação, ele mantém uma carreira ativa como autor, articulista e apresentador de programas de televisão. Entre suas obras, destacam-se livros de poesia, biografias e histórias infantojuvenis, que receberam elogios de escritores como Carlos Drummond de Andrade, Ignácio de Loyola Brandão e Ziraldo.