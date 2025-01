Jornalista é surpreendida por baratas durante reportagem ao vivo no Bom Dia Rio

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – A jornalista Luana Alves passou por uma situação inusitada durante uma reportagem para o Bom Dia Rio, da Globo, nesta quinta-feira (2). Ela acompanhava, ao vivo, um mutirão de limpeza pública em São João de Meriti, na região metropolitana do Rio de Janeiro, quando foi atacada por baratas. Sem hesitar, a repórter correu para longe do local.

Ainda abalada pelo episódio, Luana manteve o bom humor e comentou: “O que o jornalismo nos traz!” A reportagem abordava a situação do bairro Jardim Metrópole, onde moradores reclamavam da interrupção da coleta de lixo há duas semanas. A equipe de jornalismo foi até o local para acompanhar a operação de limpeza do lugar.

“Esse lixo aqui não tem só dois ou três dias. Estamos vendo uma montanha de lixo mais à frente. Vamos andar um pouco mais perto”, narrava Luana, enquanto se aproximava de um trator. De repente, foi surpreendida por diversas baratas que saíram do lixo revirado pelo veículo. Assustada, disse: “Desculpa, eu vou sair daqui e chegar mais para cá.”

Atrás da jornalista, uma moradora ajudou um funcionário da prefeitura a afastar os insetos que haviam subido em sua perna. Apesar do susto, Luana tentou prosseguir com a cobertura, mas acabou se desconcentrando diante da grande quantidade de baratas. “Vocês estão me vendo fazer uma entrada ao vivo e fugindo dos insetos”, brincou.

