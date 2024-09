Jornalista Marcelo Torres deixa SBT após sair do comando de programa

Foto: Instagram/Reprodução

1 de 1 foto colorida de homem branco de barba com terno preto – metrópoles – Foto: Foto: Instagram/ReproduçãoMarcelo Torres anunciou sua saída do SBT nesta segunda-feira (2/9) após 19 anos na emissora. Ele deixou o SBT Brasil em março deste ano e estava há cinco meses no cargo de correspondente do canal na Argentina.

“19 anos não cabem em um post. Passei boa parte da minha vida no SBT. Agora que decido sair para explorar novos caminhos, sou só gratidão pelo muito que aprendi e, principalmente, pelas amizades que fiz”, começou o jornalista na publicação feita no Instagram.

Ele ainda disse que será “para sempre testemunha do talento e da dedicação” da equipe e aproveitou para agradecer e desejar o melhor para quem fica. “Sorte e sucesso a todos. Obrigado, obrigado, obrigado!”

Marcelo foi âncora do SBT Brasil por pouco mais de três anos. Ele assumiu o posto em dezembro de 2020, após a saída de Carlos Nascimento e deixou o espaço para César Filho em março deste ano. Quando saiu da apresentação do jornal nacional, ele passou a ser correspondente da emissora na Argentina.

