Jornalista Natuza Nery é ameaçada por policial civil em supermercado de São Paulo

A jornalista Natuza Nery, que atua na GloboNews, foi alvo de ameaças por parte do policial civil Arcênio Scribone Jr. em um supermercado localizado em São Paulo. O policial, que refuta as acusações, alega que apenas fez críticas ao trabalho da repórter, mas em suas declarações, teria afirmado que pessoas como Natuza “deveriam ser aniquiladas”. Diante da situação, a jornalista decidiu registrar um boletim de ocorrência, e a Corregedoria da Polícia Civil já iniciou uma investigação sobre o caso.

O episódio ocorreu no dia 30 de dezembro, quando Arcênio se aproximou de Natuza e proferiu ofensas. Após essa interação, a jornalista tentou descobrir a identidade do policial e o reencontrou no caixa do supermercado, onde ele continuou a ofendê-la. A esposa do policial interveio, tentando contê-lo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que um inquérito foi aberto para investigar as alegações feitas por Natuza.

Após o incidente, Arcênio decidiu excluir suas contas nas redes sociais. No entanto, postagens anteriores revelam um histórico de posicionamentos controversos, incluindo críticas à imprensa e apoio a manifestações consideradas golpistas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias