Jornalista que noticiou morte de Silvio Santos no SBT expõe bastidores

Simone Queiroz, responsável por noticiar a morte de Silvio Santos, que aconteceu no último sábado (17/8), em São Paulo, revelou os bastidores do SBT depois que os funcionários foram informados do falecimento do apresentador. “Foi a missão mais difícil”, disse para o Terra.

“Foi a missão mais difícil que eu precisei desempenhar como jornalista. Bom, como todo mundo já sabe, normalmente, as emissoras, os jornais, têm preparados textos e matérias sobre pessoas que você acha que já estão doentes e estão próximos de morrer. Enfim, parece um pouco desumano isso, mas é uma questão prática”, explicou.

Simone completou: “Só que isso nunca aconteceu no SBT em relação ao Silvio Santos. É absolutamente compreensível, aceitável, porque eu jamais, por exemplo, como filha, permitiria em relação ao meu pai, que se discutisse ou que se tentasse arrumar alguma coisa para o dia, que ele fosse morrer. Então nós, como nós, somos todos e temos esse DNA de SBT, esse DNA Silvio Santos, isso foi tudo preparado na hora”.

A emissora paulista foi a última a transmitir a perda do veterano. Enquanto os outros canais estavam repercutindo o assunto, o SBT exibia desenhos animados. Simone Queiroz entrou às 11h30 na rede para falar do dono do Baú:

“Nós interrompemos a nossa programação só agora porque também estamos administrando a nossa dor. A dor da imensa família brasileira. E agora, falando olho no olho do público do SBT, para dar uma notícia que nós nunca desejamos dar, a morte do apresentador Silvio Santos, aos 93 anos. Silvio estava internado no Hospital Albert Einstein desde o início do mês”, esclareceu na ocasião.

A jornalista foi responsável por noticiar a morte de Silvio Santos no SBT

Ela é âncora do SBT Brasil

Fotógrafo do SBT divulga fotos inéditas de Silvio Santos; confira

Gabriel Cardoso

Silvio Santos morreu aos 93 anos no dia 17 de agosto

Reprodução/SBT

Silvio morreu em decorrência de uma broncopneumonia

Reprodução/SBT

Simone Queiroz ainda deu detalhes do estado de saúde de Silvio Santos antes do falecimento, lembrando que ele esteve internado por 17 dias no Hospital Albert Einstein, tratando uma infecção. A causa da morte foi broncopneumonia. “É um peso imenso para todos nós do SBT e certamente para todos os brasileiros”, lamentou na transmissão.