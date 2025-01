José de Abreu decide vender seu apartamento em Paris por R$ 5,7 milhões; saiba mais

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – O ator José de Abreu decidiu vender seu apartamento em Paris, capital na França, que foi quitado recentemente, no final de 2024. A decisão foi por falta de tempo para ir ao país.

O anúncio foi feito por ele mesmo em suas redes sociais. Segundo anúncio feito por José de Abreu, o apartamento está disponível para interessados por 900 mil euros.

Na atual cotação, são R$ 5,7 milhões. O imóvel fica no bairro de Marais, uma região nobre e perto de lugares icônicos da cidade-luz, como a Torre Eiffel.

“Há dez anos fiz um financiamento imobiliário num banco estatal francês e comprei um ‘pied-à-terre’, um quarto/sala no Marais. Recentemente, paguei a prestação número 121, a última”, afirmou ele no Instagram.

“Foi difícil, há dez anos o euro custava R$ 3,13; cheguei a pagar R$ 6,54. Pago a última a R$ 6,06. Já tem dois anos que não vou por excesso de trabalho”, concluiu o ator.

Recentemente, José de Abreu entrou na novela “Volta por Cima”, no ar no horário das sete da Globo. Com isso, passará mais um tempo sem conseguir ir ao imóvel, o que foi determinante para a venda.

