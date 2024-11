José Loreto explica beijo em Luisa Arraes: ‘Foi só um estalinho’

José Loreto se pronunciou sobre o vídeo que circulou nas redes sociais, onde ele é visto trocando um beijo com Luisa Arraes em uma festa. O ator esclareceu que a relação entre eles é de amizade e que o beijo foi apenas um “estalinho”, sem qualquer conotação romântica. Loreto destacou que estavam apenas se divertindo ao dançar. Além disso, o ator comentou sobre o recente término de Luisa com Caio Blat, afirmando que a situação acabou sendo benéfica para ambos. Ele descreveu o momento como algo que “juntou o útil ao agradável”, ressaltando a qualidade artística de Luisa e seu talento. Após a divulgação do vídeo, Luisa e Caio confirmaram oficialmente o fim de seu casamento, que durou sete anos. A separação foi um assunto amplamente discutido nas redes sociais, gerando diversas reações entre os fãs e seguidores do casal.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA