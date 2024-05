José Luiz Datena tem alta após nova cirurgia e volta à Band

Após ficar internado na UTI por conta de um sangramento na região do períneo, José Luiz Datena recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês e já voltou ao trabalho.

O apresentador passou por uma cirurgia no aparelho digestivo na quinta-feira (2/5), mas precisou ser operado novamente no último domingo (5/5).

Quem confirmou a alta do comunicador, que voltou para casa na manhã desta sexta-feira (10/5), foi seu fillho, Joel Datena, em papo com a Quem. “Ele já trabalhará hoje”, declarou.

Nova cirurgia de Datena Apenas um dia após receber alta, José Luiz Datena precisou voltar ao hospital e fazer uma nova cirurgia no períneo. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal R7, o apresentador do Brasil Urgente apresentou outro sangramento e, por isso, passou por um novo procedimento no domingo (5/5).

Ainda segundo o jornalista, Datena agora está se recuperando na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O hospital para onde ele foi levado não foi revelado. Na última quinta-feira (2/5), o paciente já havia sido submetido a uma operação na mesma região. No sábado (4/5), o apresentador foi para casa, mas voltou a passar mal.

Após a primeira operação, ele chegou a falar sobre o assunto, sem dar muitos detalhes: “Acabei de fazer uma cirurgia, cara. Estou na UTI do Sírio e estou bem. Foi uma cirurgia de questão técnica, nada importante”, declarou, em conversa com o Splash, do UOL.

Vale lembrar que Datena está afastado do Brasil Urgente desde o último dia 29. Desde então, o primogênito dele, Joel Miranda, é quem tem comandado o programa.