José Raul Mulino vence eleições no Panamá

Representando o partido Realizando Metas, Mulino substituiu o ex-presidente Ricardo Martinelli, condenado a 11 de anos prisão

O presidente eleito do Panamá, José Raul Mulino (foto), substituiu o ex-presidente Ricardo Martinelli Reprodução / X @JoseRaulMulino – 3.mar.2024

PODER360 6.mai.2024 (segunda-feira) – 3h16



O candidato opositor de direita José Raul Mulino, 64 anos, do partido Realizando Metas, venceu as eleições presidenciais do Panamá no domingo (5.mai.2023). Com 97% das urnas apuradas, Mulino aparece com 34,35% dos votos válidos. No total, 8 candidatos estavam na disputa. O 2º colocado na disputa, Ricardo Lombana, do MOCA (Movimiento Otro Camino), está com 24,87%

O resultado da eleição deste domingo (5.mai) é definitivo, já que as regras eleitorais do Panamá não exigem um 2º turno. O atual presidente, Laurentino Cortizo, assumiu o cargo com uma vantagem de apenas 2 pontos percentuais nas últimas eleições, realizadas em 2019.

Dos 8 nomes no pleito, Mulino vinha demonstrando vantagem nas pesquisas, com cerca de 30% das intenções de voto. Ele entrou na disputa para substituir o ex-presidente Ricardo Martinelli, depois que as autoridades eleitorais do Panamá o consideraram inelegível por causa de uma pena de 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro.

A constituição do Panamá proíbe qualquer pessoa condenada por um crime a 5 ou mais anos de prisão de concorrer à presidência.

Desde que assumiu a liderança da chapa, Mulino não participou de nenhum debate presidencial e ainda não tem um vice-presidente, uma questão que ainda aguarda pronunciamento da Justiça, mas sem prazo definido.

Quem é José Raul Mulino José Raul Mulino é formado em Direito e Ciência Política pela Universidade Santa María la Antigua do Panamá, tendo também obtido um mestrado em Direito Marítimo pela Tulane University, em Nova Orleans.

Durante o governo de Martinelli (2009-2014), ele ocupou os cargos de Ministro da Segurança e de Governo e Justiça. Em 2015, foi preso preventivamente sob acusação de supostos crimes contra a administração pública, mas o caso foi posteriormente anulado por erros processuais.

Mulino concorria como vice-presidente de Martinelli nessas eleições até que a Justiça Eleitoral desqualificou o ex-presidente em 4 de março.

A proposta de Mulino visa “colocar mais dinheiro nos bolsos dos panamenhos” por meio de projetos de infraestrutura destinados a impulsionar a geração de emprego no país. O presidente eleito também planeja reduzir a migração pela selva do Darién, no Panamá.

Outros candidatos Na votação de domingo (5.mai), também concorreram o ex-presidente Martín Torrijos, do Partido Popular, o atual vice-presidente, José Gabriel Carrizo, do Partido Revolucionário Democrático, e o ex-secretário de Relações Exteriores, Rómulo Roux, pelo Mudança Democrática.

Além disso, 2 candidatos independentes – o deputado nacional Zulay Rodríguez e o advogado Ricardo Lombana – participaram do pleito.

Rómulo Roux O advogado de 59 anos concorreu pela 2ª vez ao cargo. Até fevereiro deste ano, ele era sócio do escritório de advocacia Morgan & Morgan. Em sua campanha, ele enfatizou o desenvolvimento do turismo, ao mesmo tempo em que se comprometeu a criar 500 mil empregos caso fosse eleito.

Martín Torrijos Filho do ex-general Omar Torrijos, focou sua administração no Canal do Panamá durante seu 1º mandato presidencial (2004-2009). Ele também negociou o 1º acordo de livre comércio do Panamá com os Estados Unidos.

Ele prometia ampliar as operações do canal e investir US$ 19 bilhões em 40 projetos de infraestrutura, criando 165 mil empregos.

José Gabriel Carrizo O atual vice-presidente do Panamá, de 40 anos, buscava um 2º mandato para seu partido, o Revolução Democrática, já que no país, a reeleição consecutiva não é permitida. Carrizo prometeu reduzir a jornada de trabalho e aumentar o salário dos panamenhos como parte de sua plataforma eleitoral.