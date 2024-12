José Ronaldo deve anunciar nove secretariado nesta sexta

O prefeito eleito de Feira de Santana, José Ronaldo (União), deve divulgar nesta sexta-feira (27) a lista de secretários. Durante o evento, feito em coletiva de imprensa, o gestor eleito deve abordar as prioridades de governo, iniciado já com a posse marcada para o dia 1° de janeiro.

Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o que se espera é que José Ronaldo mescle a equipe com técnicos experientes e jovens antenados com as novas mudanças da sociedade. O encontro está marcado para as 10h, no Hotel Ibis, no bairro São João.