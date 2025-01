Em seu quinto mandato à frente da Princesa do Sertão, o empresário José Ronaldo venceu o opositor, o deputado José Neto, com 50,32% (165.970) dos votos computados. Com 73 anos de idade, o prefeito eleito é natural de Paripiranga.

Já Pablo Roberto é natural de Feira de Santana e até o final do último ano atuou como deputado estadual. Pablo já atuou como secretário municipal em mais de uma gestão e como vereador do município. As informações são do Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias.