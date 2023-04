José Serra é internado em hospital de São Paulo para cirurgia na coluna

Ex-senador fará exames pré-operatórios nesta segunda, 24, e passará pelo procedimento de descompressão na terça-feira, 25

Moreira Mariz/Agência Senado

O ex-ministro José Serra, de 81 anos, foi internado nesta segunda-feira, 24, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria do ex-senador ao site da Jovem Pan. A internação acontece para que o ex-senador realize exames pré-operatórios para um procedimento cirúrgico na coluna, marcado para esta terça-feira, 25. Inicialmente, a cirurgia aconteceria no ano passado, mas foi adiada em razão da alta de casos de Covid-19. De acordo com a assessoria, trata-se de uma recalibragem de canal por técnica microcirúrgica em razão da “doença estenose de canal lombar em L4-L5”. “É uma descompressão de um nervo na lombar (…) da área que está afetando o nervo”, disse comunicado. A técnica é considerada simples e o procedimento dura em torno de uma hora, mas deve ser realizado dentro de um centro cirúrgico. A estenose lombar tem como sintomas dor lombar, desconforto quando o paciente está de pé e ao caminhar. A causa está associada ao processo de envelhecimento.