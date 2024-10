Joss Stone joga flor em Renato Aragão no Altas Horas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Em participação no Altas Horas neste sábado (26), Joss Stone viveu um momento inusitado ao jogar uma flor enquanto cantava. O girassol atingiu Renato Aragão, um dos convidados do programa, que reagiu como Didi Mocó: ele colocou a mão na cabeça como se tivesse machucado.

A cena incluiu Eliana pegando a flor e entregando ao eterno trapalhão e a cantora internacional correndo para verificar se estava tudo bem com o comediante.

“Ele é um dos maiores humoristas que a gente tem aqui. Don’t worry”, reagiu o apresentador Serginho Groisman.

O Altas Horas contou também com as participações de Mumu, Paulinho Serra e René Silva.

Joss Stone cantou “Super Duper Love”, “Teardrops” e “Loving You”.

“Nos países que falam português as pessoas são muito apaixonadas. São muito para cima, não sei o que acontece”, disse a britânica sobre a diferença das plateias no mundo. “Deve ter a ver com o idioma. Por isso eu sempre volto”.

Durante o programa, ela também falou sobre suas referências musicais e contou que o pai ouvia muito James Brown e Soloman Burke e a mãe gostava de Anita Baker e Whitney Houston.

Renato Aragão foi homenageado com imagens dos Trapalhões e de suas participações no Criança Esperança.