Josué Brandão se manifesta sobre initimação e possível prisão

O pastor Josué Brandão, que está sendo acusado de não pagamento de pensão de sua filha de 6 anos, fruto de um relacionamento extraconjugal, finalmente resolveu quebrar o silêncio.

O líder da Igreja Cristianismo Sem Fronteiras, de Feira de Santana–BA, informou que ainda não foi procurado por nenhum oficial de Justiça para ser intimado.

Brandão disse que está presente em todos os cultos, além de fazer atendimento de gabinete pastoral três vezes por semana, e em outros dias gravar aulas e cuidar da parte administrativa.

O religioso destacou que, quando viaja, faz questão de sair em dias em que não há culto; e mesmo não estando na igreja, deixa pastores de plantão, autorizados a receber toda a sua correspondência.

As justificativas foram dadas após ser noticiado na mídia que o pastor foi intimado desde o dia 14 de novembro de 2024, e que até o momento não foi encontrado por nenhum oficial de justiça.

Segundo informações do Blog Velame, o juiz Pedro Henrique Izidro da Silva, titular da 3ª Vara de Família de Feira de Santana, ordenou que o pastor seja notificado a quitar, em até três dias, o valor da dívida de R$ 21 mil, referente a parcelas atrasadas da pensão alimentícia.

Por fim, o pastor desmentiu veementemente qualquer informação que alegue sua ausência da igreja.

