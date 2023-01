Jovem acerta quina e quadra no mesmo bolão da Mega da Virada

Uma jovem de Curitiba fez a quina e quadra em um único bolão da Mega da Virada 2022. A aposta, que custou R$ 10, foi feita em um bolão que já estava pronto e disponível em uma lotérica do bairro Água Verde. Com os dois resultados, ela levou a bolada de R$ 46.315,82. Isso porque cada apostador que acertou na quinta recebeu R$ 45.438,78. Já a quadra deu R$ 877,04 para cada um. O sorteio da Mega da Virada aconteceu na noite do último sábado, 31. Apenas cinco apostas acertaram as seis dezenas e dividiram o prêmio de R$ 541.969.966,29. As dezenas sorteadas foram 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59. Esse foi o maior prêmio pago da história. Os vencedores do prêmio máximo são de Florestal, em Minas Gerais, Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul, Santos, em São Paulo, e em São José da Bela Vista, também em solo paulistano. Uma aposta feita pela internet também acertou as seis dezenas. Cada um levou a bolada de R$ 108.393.993,26. Outros 2.485 apostadores acertaram a quina e 183.921 apostas fizeram a quadra.

