Jovem árbitro Matheus Candançan é indicado para o quadro da FIFA

A comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a lista de árbitros e assistentes indicados ao quadro da FIFA nesta temporada. A principal novidade é a entrada de Matheus Candançan, de apenas 26 anos, que tem sido destaque no futebol nacional.

Ele foi indicado na vaga de Bráulio Machado, e se tornou o quarto árbitro brasileiro mais jovem a ser indicado para a FIFA. O recordista ainda é Romualdo Arppi, que, em 1961, foi indicado com 22 anos. A lista de novidades inclui também três assistentes: Victor Imazu, Gizeli Casaril e Daniella Coutinho.

Após a indicação da CBF, todos precisam agora aguardar a aprovação da entidade máxima do futebol. A lista é enviada todos os anos pela comissão, que atualmente tem como presidente o ex-árbitro Wilson Seneme.

“Vimos um avanço na arbitragem no último ano. No término do Brasileirão e da Copa do Brasil, não tivemos intercorrências de arbitragem nas partidas decisivas. Para 2025, temos uma perspectiva de que os árbitros mais jovens, a partir do ano que vem, com mais experiência, possam ter um rendimento ainda melhor do que na última temporada”, disse Seneme.