Jovem autista foge do Espírito Santo para conhecer Léo Santana em Salvador

Um homem de 23 anos, portador do Transtorno do Espectro Autista, foi localizado em Salvador após desaparecer do Espírito Santo em uma viagem para tentar conhecer o ídolo, o cantor Léo Santana. A Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), acolheu o rapaz, que não teve o nome identificado na segunda-feira (4), após localizar o jovem próximo a um restaurante.

O desaparecimento do jovem já tinha sido registrado em uma delegacia do Espírito Santo. A DPP de Salvador informou que conseguiu localizar a família do jovem e manter contato com a Polícia Civil do estado.