Jovem confessa assassinato da mãe adotiva em Belo Horizonte e cita drogas como fator

Um jovem foi detido em Belo Horizonte após confessar ter assassinado sua mãe. Em seu depoimento, ele expressou remorso, afirmando: “Eu tô arrependido. É isso que a droga faz com a pessoa.” O crime aconteceu em um apartamento onde a vítima, que era sua mãe adotiva, possuía uma medida protetiva contra ele. Antes de ir à casa da mãe, o jovem havia consumido drogas. Após a irmã da vítima não conseguir estabelecer contato, um chaveiro foi chamado para arrombar a porta do apartamento, onde a mulher foi encontrada sem vida. O caso gerou grande comoção na comunidade local.

Após o crime, o jovem ainda foi acusado de roubar pertences da mãe, incluindo um carro da família, três televisores e cartões de crédito. A polícia está conduzindo uma investigação para apurar todos os detalhes do ocorrido e as circunstâncias que levaram a essa tragédia familiar. As autoridades estão analisando o histórico do jovem e a relação dele com a mãe, que já havia tomado medidas legais para se proteger.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias