Jovem dá entrada em hospital em estado gravíssimo após levar cinco tiros na zona rural de Riachão do Jacuípe

Um jovem, identificado como Jadson Oliveira de Jesus, sofreu tentativa de homicídio neste domingo (3), na região do Povoado Ponto Novo, distante cerca de 25 km da sede do município de Riachão do Jacuípe.

A vítima tinha perfurações na cabeça, pescoço na altura da traqueia, uma em cada braço que provou fraturas e no dedo. A equipe atuou no sentido de conter a hemorragia e pediu apoio da Unidade de Suporte Avançado do SAMU que chegou ao local acompanhado por uma viatura da Polícia Militar, e assumiu os cuidados com a vítima.

O jovem deu entrada no Hospital Municipal em estado gravíssimo e de imediato foi transferido para outra unidade de maior suporte em Feira de Santana. As informações são do site Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias.