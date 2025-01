Jovem de 14 anos é ferida por bala perdida em Copacabana durante Ano Novo

Uma jovem de apenas 14 anos foi ferida por uma bala perdida em Copacabana, no Rio de Janeiro, durante as festividades de Ano Novo. A adolescente, que estava acompanhada de seu pai, recebeu atendimento médico e já teve alta. O pai, Ayron Lacerda, de 44 anos, também foi atingido, mas ambos estão fora de perigo. O incidente ocorreu enquanto a família celebrava a virada do ano. Ayron relatou que o projétil atingiu o braço direito da filha e a coxa dele. Ele expressou alívio por não ter ocorrido uma tragédia maior, já que a bala passou muito perto da cabeça da menina. A decisão de ir ao réveillon foi motivada pelo desejo da filha, que veio de Curitiba.

Após o ocorrido, a Polícia Militar agiu rapidamente, detendo suspeitos e apreendendo armas na área. No entanto, até o momento, a corporação não se manifestou oficialmente sobre o caso. A situação gerou preocupação entre os moradores e frequentadores da famosa praia carioca, que esperavam um ambiente festivo e seguro. O episódio ressalta os riscos associados à violência urbana, mesmo em momentos de celebração. A família, que estava em busca de um momento de alegria, acabou se tornando vítima de um ato de violência inesperado. A comunidade local aguarda mais informações sobre as investigações em andamento.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA