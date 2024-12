Jovem de 18 anos morre em acidente a caminho de velório no Sudoeste baiano

Um jovem, de 18 anos, morreu em um acidente com uma motocicleta em um trecho da BR-122 em Urandi, no Sertão Produtivo, Sudoeste baiano. Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, Guilherme David Oliveira, seguia a bordo de uma motocicleta para o velório de um primo, que havia morrido afogado, quando teria sido atingido por um carro.

Após a colisão, o motorista do veículo evadiu do local, sem prestar socorro. O fato ocorreu no último sábado (14). Uma ambulância do Samu foi acionada, mas ao chegar no local, o jovem tinha ido a óbito.

O corpo foi levado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia no Instituto Médico Legal (IML) em Guanambi. As causas do acidente ainda são desconhecidas.