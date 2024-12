Jovem de 22 anos é morto a tiros em Jequié; Polícia investiga o caso

Um jovem de 22 anos que não teve seu nome identificado, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (29), no bairro KM 03, em Jequié, no Médio Rio de Contas, Sudoeste da Bahia. O crime ocorreu por volta das 4h30, quando a vítima estava no interior de uma residência e foi surpreendida por indivíduos armados que invadiram o imóvel e efetuaram disparos. O jovem morreu no local.

A Polícia Militar, por meio do 19º Batalhão, foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom). No entanto, os suspeitos já haviam fugido quando os agentes chegaram.

A equipe do Departamento de Polícia Técnica realizou a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.

A Delegacia Territorial de Jequié instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do homicídio e identificar os responsáveis.