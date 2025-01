Jovem de 28 anos é vítima de feminicídio em Barreiras

Uma jovem de 28 anos foi vítima de feminicídio neste sábado (11), no bairro Cidade Nova, em Barreiras, no oeste da Bahia. Segundo informações da Polícia Civil, Tamara Izidio Feitosa foi esfaqueada ao sair de casa por seu ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento e já havia feito ameaças contra ela.

O crime foi presenciado por uma das filhas do casal, de apenas 10 anos, conforme relato das autoridades. De acordo com a investigação, o agressor aguardou a vítima nas proximidades da residência, onde a alcançou, imobilizou e desferiu os golpes fatais.

Após o ataque, o suspeito fugiu, mas foi localizado horas depois por policiais militares da 83ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Ele foi detido e apresentado na 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), que conduz as investigações do caso.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Tamara não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Em nota, a Polícia Militar confirmou a atuação na ocorrência e lamentou o crime.

A Polícia Civil segue com as investigações, realizando oitivas e diligências para apurar todos os detalhes do caso.