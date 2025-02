Jovem de SP que sumiu após viagem a Pernambuco ainda está desaparecida

São Paulo — Gabrielly de Almeida, de 17 anos, que sumiu no dia 28 de janeiro após embarcar em uma viagem por carro de aplicativo em Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, ainda permanece desaparecida. Segundo informações da família, a jovem deixou um bilhete antes de sair, afirmando que iria realizar um sonho e ajudaria a mãe com dinheiro.

As câmeras de segurança da rua em que a família mora registraram a jovem embarcando em um carro de corridas por aplicativo com sacolas e uma caixa de transporte de animais. Nas imagens, ela embarca no veículo com pressa.

Investigações preliminares da Polícia Civil rastrearam o número de celular de Gabrielly, que constava em Pernambuco. No estado, reside um jovem de 18 anos, conhecido como Arthur, com quem ela criou uma amizade há cerca de um ano pela internet.

Pessoas próximas à família confirmam que a adolescente ainda não foi encontrada. Em nota ao Metrópoles, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que está apurando as informações sobre o caso em parceria com a polícia civil de Pernambuco para auxiliar nas buscas.

Segundo informações da família de Gabrielly, a família de Arthur tem enviado mensagens desconexas e ameaçadoras, solicitando que a mãe da jovem autorize sua emancipação. Até o momento, a jovem ainda não foi encontrada.