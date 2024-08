Jovem é agredido por seguranças na estação Brás da CPTM

Um jovem de 21 anos foi agredido por seguranças na estação Brás da CPTM, localizada em São Paulo. O incidente ocorreu na última sexta-feira (30) por volta das 21h30, após o rapaz ser abordado por consumir bebida alcoólica nas dependências da estação. Após descartar uma garrafa de cerveja e apagar um cigarro, ele e um amigo foram solicitados a deixar o local. Durante a abordagem, o jovem demonstrou resistência, o que levou os seguranças a imobilizá-lo no chão. Testemunhas do episódio registraram a cena, onde o homem ficou desacordado e sofreu ferimentos visíveis. Em nota a CPTM disse que o “passageiro teve ferimentos na boca e foi encaminhado ao Pronto Socorro da Mooca” e “a ocorrência foi registrada 8° DP”.

A CPTM diz que está apurando os fatos e que a abordagem aconteceu com um grupo de cerca de passageiros que consumia bebida alcoólica e cigarros dentro da estação, o que é proibido pelo regulamento do Transporte Público. “Ao ser conduzido para sair do sistema, o grupo reagiu contra os agentes e um deles foi imobilizado por um policial militar, que patrulhava a região. que reitera que não tolera qualquer tipo de violência nos trens e estações, seja por parte de seus colaboradores ou passageiros que utilizam o sistema