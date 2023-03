Jovem é assassinado a tiros dentro de residência em Itamaraju

Um jovem foi morto com uma sequência de tiros, nas primeiras horas desta quarta-feira (22) de março, no conjunto habitacional Vista Bela em Itamaraju.

Ao menos três criminosos arrombaram e adentraram a residência de Giliard de Oliveira Serra (18 anos), localizada no caminho 05, bloco 41 na casa 102, abrindo uma sequência de tiros contra o jovem.

Uma familiar da vítima notificou as autoridades sobre o caso e guarnições da 43ª CIPM e PETO foram destinadas até o local, além de mobilizar uma unidade do SAMU 192, para efetivação de procedimentos de saúde.

No entanto, os profissionais de saúde atestaram que a vítima não apresentava sinais vitais.

O cenário do assassinato foi isolado e a polícia civil notificada.

Com base nos procedimentos, uma guia de levantamento cadavérico foi autorizada pela delegada Andressa Nogueira, que respondia pelo plantão regional da 8ª COORPIN em Teixeira de Freitas, o corpo foi removido pelo servidor público Anderson Barbosa, sendo transferido para o IML do município.

Testemunhas prestaram depoimento, também foram coletadas cápsulas de calibre 380 e 22.

A polícia deverá instaurar inquérito para identificar a autoria e motivação do crime. No entanto, nenhuma linha de investigação está descartada, testemunhas chegaram a relatar um possível envolvimento do jovem com o narcotráfico.