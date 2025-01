Jovem é assassinado a tiros em condomínio de Feira de Santana

Marcos Vinícius Alves Gonçalves, de 20 anos e natural de Curaçá, foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira (6), por volta das 13h, no Condomínio Vida Nova, localizado na Rua Boa Esperança, bairro Asa Branca, em Feira de Santana.

Segundo informações da Polícia Civil ao Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o jovem foi atingido por diversos disparos de arma de fogo, calibre 9mm, em várias partes do corpo. A perícia realizada no local encontrou cerca de 15 estojos de munição.

O delegado adjunto da Delegacia de Homicídios (DH), Alisson Carvalho, informou que a vítima havia se mudado para Feira de Santana há cerca de dois meses para buscar melhores oportunidades de trabalho e estava residindo com familiares no condomínio onde ocorreu o crime.

“Ainda é muito cedo para determinar a motivação e a autoria do crime”, afirmou o delegado. “Estamos investigando todas as possibilidades e ouvindo testemunhas para tentar elucidar o caso.”