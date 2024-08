Jovem é assassinado a tiros no bairro Moacir Francisqueto

Na manhã deste sábado (17), por volta das 07 horas, o jovem Tiago Pintor foi brutalmente assassinado a tiros no bairro Moacir Francisqueto. O crime chocou a comunidade local, que ainda tenta entender a motivação desse ato violento. Até o momento, a identidade do assassino e as razões por trás do homicídio permanecem desconhecidas.

A Polícia Militar esteve rapidamente no local, mas o agressor conseguiu fugir, tomando rumo ignorado. A investigação está em andamento, e o corpo de Tiago será removido para o Instituto Médico Legal (IML). A comunidade aguarda ansiosamente por respostas enquanto a polícia trabalha para elucidar o caso.