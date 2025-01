Jovem é baleada em tentativa de homicídio em Palmas de Monte Alto; estado de saúde de jovem é grave

Uma jovem de 26 anos, identificada como Tatiane Ribeiro de Jesus, foi baleada durante uma tentativa de homicídio na madrugada desta quinta-feira (2), na Avenida 7 de Setembro, em Palmas de Monte Alto. A jovem ficou muito ferida e precisou ser transferida para o Hospital regional, seu estado de saúde ainda não foi divulgado.

Segundo informações do Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na região dorsal e torácica e socorrida para o Hospital Municipal de Palmas de Monte Alto por volta das 4h30.

Após ser estabilizada na sala vermelha de emergência, Tatiane foi transferida para o Hospital Geral de Guanambi em uma ambulância de suporte avançado. Seu estado de saúde atual não foi divulgado.

A Polícia Civil já iniciou as investigações e possui um suspeito do crime. As circunstâncias e a motivação da tentativa de homicídio estão sendo apuradas.