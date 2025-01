Jovem é encontrado morto em apartamento desabitado em Feira de Santana

Matheus Nunes de Jesus, 23 anos, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (2) em um apartamento desabitado no Residencial Aeroporto II, no bairro Santo Antônio dos Prazeres.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Civil ao Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o imóvel, aparentemente utilizado para consumo de entorpecentes, apresentava sinais de luta corporal, com manchas de sangue. Além disso, uma faca possivelmente usada no crime foi encontrada e apreendida.

O corpo foi localizado em estado de rigidez cadavérica, com múltiplas perfurações provocadas por arma branca. As lesões estavam distribuídas em regiões como o antebraço, mãos, tórax, peito, supercílio, nuca e costas.