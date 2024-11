Jovem é esfaqueado enquanto bebia em bar no interior do estado

Um jovem de 25 anos, que não teve a sua identidade revelada, foi esfaqueado na última quarta-feira (06), em um bar, localizado na Praça da Rodoviária, em Tanhaçu, localizado no sudoeste baiano.

Segundo informou o 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM) ao site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o acusado de 22 anos foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Territorial da cidade juntamente com a arma do crime.

De acordo com a vítima, ele foi golpeado após uma discussão com o acusado do crime, enquanto bebiam no estabelecimento comercial. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Tanhaçu. Ele foi atendimento e passa bem. A Polícia Civil instaurou um inquérito e investiga o caso.