Jovem é executado a tiros em via pública da cidade de Irecê

Um jovem identificado como Wendel Araújo foi assassinado a tiros em plena via pública na cidade de Irecê, na noite do último sábado (16). O crime ocorreu por volta das 20h30, na Avenida Tertuliano Cambuí, nas proximidades do antigo Supermercado Nogueirinha.

Segundo informações da polícia ao Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, a vítima caminhava pela avenida quando foi surpreendido por um homem armado que efetuou diversos disparos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar ao local, constatou o óbito.

A equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia no local e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia Civil, em Irecê, que busca esclarecer as circunstâncias do ocorrido.