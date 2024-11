Jovem é morto a tiros dentro de casa em Jequié; crime ocorreu na presença de familiares

Um jovem, de 24 anos, foi morto a tiros dentro de casa em Jequié, no Médio Rio de Contas, Sudoeste baiano. A vítima, identificada como Edilson Tintilio, foi morta na presença de familiares.

Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, o crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (12) no imóvel, situado na localidade de Alto da Bela Vista, bairro Joaquim Romão. Até o início da tarde desta terça, não havia informações sobre suspeitos.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do município, onde vai passar por perícia. A autoria e a motivação do homicídio devem ser apuradas pela 9ª Coorpin [Coordenadoria de Polícia Interior] de Jequié.