Jovem é morto a tiros e golpes de faca dentro de casa no interior baiano

Um jovem, de 23 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (9) em Feira de Santana. A vítima, identificada como Carlos Eduardo Lins de França, estava na residência onde morava, no bairro Gabriela, quando foi atingido por disparos de arma de fogo.

Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o corpo foi encontrado no banheiro do imóvel e apresentava vários nas costas, pernas, cabeça e tórax, além de lesões provocadas por instrumento cortante na região do pescoço. A vítima trabalhava com entregas via aplicativo e tinha passagem pela polícia no estado de Alagoas.

Ainda segundo informações, o crime teria sido cometido por cinco homens. A autoria e a motivação do homicídio são apuradas.