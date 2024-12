Jovem é morto a tiros por dupla a bordo de moto; caso ocorreu no Sudoeste baiano

Um jovem, de 23 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (25) em Brumado, no Sertão Produtivo, Sudoeste baiano. A vítima, identificada como Vanderson Aguiar Pires, conhecido como Chocolate, foi encontrada sem vida por moradores. O crime ocorreu no residencial Brisas 4, no bairro São Jorge.

Segundo a Polícia Civil, dois homens a bordo de uma motocicleta se aproximaram da vítima e dispararam. Até o início da tarde desta quinta-feira (26) não havia informações sobre o paradeiro dos suspeitos nem sobre a motivação do homicídio.

Conforme o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, no local, foram encontradas cápsulas de calibre 40 e 38. O corpo do jovem foi levado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Brumado. A autoria e a motivação do homicídio devem ser apuradas pela 1ª Delegacia de Brumado.