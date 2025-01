Jovem é morto em confronto com a polícia em Maracás após duplo homicídio em Jequié

Um jovem de 18 anos, identificado como Season Souza de Brito, morreu em confronto com policiais militares na madrugada desta terça-feira (07), na cidade de Maracás. Season era suspeito de envolvimento no duplo homicídio de um casal na cidade de Jequié, ocorrido na semana passada.

Segundo a Polícia Militar ao Blog do Marcos Frahm, pareceiro do Bahia Notícias, a ação foi conjunta entre a 93ª CIPM de Maracás e a RONDESP Recôncavo aconteceu no bairro Irmã Dulce. Em uma ronda, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita, que ao perceber a aproximação da polícia, atirou e fugiu para uma residência.

Ao chegar no imóvel, os policiais foram recebidos a tiros e reagiram à agressão. Após o confronto, Season foi encontrado ferido e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Com ele, foi apreendida uma arma de fogo calibre.38.

O caso do duplo homicídio em Jequié chocou a cidade. O jovem Abraão Almeida, de 19 anos, foi morto a tiros em casa e teve o corpo queimado. Sua namorada também foi atingida pelos disparos, mas sobreviveu. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer todos os detalhes do crime e identificar outros possíveis envolvidos.