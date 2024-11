Jovem é presa acusada de envolvimento em homicídio de indígena em Trancoso

Uma jovem, de 22 anos, foi presa nesta quarta-feira (6) acusada pela morte de um indígena, de 47 anos, em Trancoso, distrito de Porto Seguro.

A acusada, identificada como Lígia dos Santos Conceição, estaria acompanhada de quatro homens quando ocorreu o crime que vitimou Renilton Pinheiro da Silva, de 53 anos. Um dos acusados, Edineilson Sirino Pesca, conhecido como “Caqui”, foi identificado e segue foragido com os demais suspeitos.

Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, o homicídio ocorreu no dia 13 de setembro passado, na Aldeia Boca da Mata, em Trancoso. A vítima estava em casa com a esposa e uma filha, de seis anos, quando teve a residência invadida pelos atiradores. Depois do crime, o grupo fugiu em um carro.