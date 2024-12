Jovem é preso em Guanambi suspeito de tráfico de drogas

Um jovem de 23 anos foi preso nesta sexta-feira (6), na Avenida Mato Grosso do Sul, no bairro Alto Caiçara, em Guanambi. A prisão foi realizada por uma guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto), que realizava patrulhamento na região, conforme informou o 17º Batalhão de Polícia Militar ao site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias.

Durante o patrulhamento, os policiais abordaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o jovem tentou fugir, mas foi alcançado na porta de sua casa, onde dispensou uma sacola preta. Ao realizar a busca pessoal, foram encontradas 23 pedras de substância análoga ao crack e 17 trouxas de substância análoga à maconha.

O suspeito, que já possui passagens por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, foi conduzido à Delegacia Territorial de Guanambi, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.