Jovem é salvo de execução por policiais em Feira de Santana

Agentes da Polícia Militar, por meio de uma guarnição da 66ª Companhia Independente (66ª CIPM), conseguiram evitar uma tentativa de homicídio no bairro Mangabeira, em Feira de Santana. Um grupo pretendia executar um jovem, mas os agentes conseguiram prender um dos suspeitos e salvar a vítima.

Segundo informações divulgadas ao Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, a Central Integrada de Comunicação (CICOM) emitiu um alerta informando que um jovem havia sido levado para o fundo do Residencial Alto do Rosário, localizado na Rua Itatiaia, por um grupo de homens, em razão de disputas entre facções.

Ao receber a informação, a guarnição se deslocou imediatamente para o local. Ao chegar, os policiais encontraram o grupo torturando a vítima de 18 anos. Quando os homens perceberem a presença da viatura, os suspeitos fugiram.