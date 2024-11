Jovem mata família e tenta fugir da prisão fazendo buraco na parede; veja

Um jovem de 24 anos, identificado como Adlai Mestre, tentou escapar de uma delegacia em Tijeras, Novo México, ao fazer um buraco na parede da sala de interrogatórios. Ele é suspeito de cometer um crime brutal: o assassinato de sua mãe, pai, irmã de 17 anos e o cachorro da família.

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Bernadillo (BSCO), o incidente ocorreu pouco depois de sua detenção. Um vídeo divulgado pelas autoridades mostra Mestre aproveitando um momento de distração dos policiais para quebrar a parede da sala de interrogatório. No entanto, sua tentativa de fuga foi frustrada rapidamente, sendo capturado ainda no corredor da delegacia.

A prisão ocorreu após um vizinho relatar ter ouvido disparos na residência da família. Quando os agentes chegaram ao local, Mestre foi encontrado coberto de sangue e segurando a arma utilizada no crime. Durante o interrogatório, ele confessou ter matado os familiares dentro da casa, levado os corpos para o lado de fora e tentado limpar a cena do crime.

As autoridades também revelaram que Mestre tem um histórico de problemas de saúde mental, incluindo internamentos psiquiátricos prévios. O caso está sendo tratado como um dos mais graves na região, levantando discussões sobre saúde mental e controle de armas.

Leia Também: Ex-ator da Globo pede ajuda financeira na web após grave doença