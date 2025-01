Jovem morre ao colidir carro em vaca no interior do estado

Um jovem, de prenome Ramon, morreu vítima de um acidente automobilístico neste domingo (5), no trecho da BA 084 recém-asfaltado que liga Biritinga ao Distrito Pataíba no município de Água Fria, na localidade conhecida como Ladeira do Carro Quebrado.

Ramon, que conduzia o veículo, morreu na hora após colidir contra uma vaca no meio da pista. O animal também não resistiu ao impacto da batida, segundo informações do site Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias.

A vítima é filho do empresário do ramo de sonorização, ‘Marquinhos Treme Terra’ da cidade de Serrinha. O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Serrinha.