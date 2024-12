Jovem morre após acidente com motocicleta no Sudoeste baiano

Um jovem, de 23 anos, morreu em um acidente na madrugada deste domingo (22) em Livramento de Nossa Senhora, no Sudoeste da Bahia. Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, a vítima foi identificada como Railson Nunes dos Santos.

O jovem conduzia uma motocicleta XRE 190, quando perdeu o controle do veículo em uma curva. A moto subiu em um barranco e tombou na rua de acesso à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), localizada no bairro Jurema. Ainda segundo o blog, a vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu.

Testemunhas relataram que Railson havia deixado um evento em um posto de combustíveis pouco antes do acidente e foi encontrado caído por uma pessoa que passava no local. O corpo do motociclista foi levado para perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Brumado, também no Sudoeste.

A Polícia Militar deve investigar as causas do acidente.