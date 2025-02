Jovem morre após carro capotar no Médio Sudoeste baiano; região ainda teve dois óbitos em acidentes neste domingo

Um jovem, de 20 anos, morreu em um acidente na madrugada deste domingo (2) em um trecho da BA-270 de Potiraguá, no Médio Sudoeste baiano. O veículo capotou e a vítima chegou a ser arremessada por quase 30 metros.

Segundo a TV Sudoeste, o jovem, identificado como Lucas Amaral Lacerda, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital de Potiraguá e depois foi transferido em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Móvel para Vitória da Conquista, também no Sudoeste, mas não resistiu aos ferimentos. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Em nota, a prefeitura de Potiraguá lamentou a morte do jovem e decretou luto oficial de três dias. “Manifestamos nosso profundo pesar pelo falecimento de Lucas Amaral Lacerda. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar essa irreparável perda”, diz trecho da nota.

OUTROS ACIDENTES

Ainda na região, outras duas pessoas morreram vítima de acidentes. Segundo o IRepórter, um motorista, ainda não identificado, morreu após perder o controle da direção e o veículo cair de uma ponte no distrito de Ibiporanga, em Iguaí. O fato ocorreu na madrugada deste domingo.

Já na tarde do mesmo dia, um empresário, identificado como Wilson Marinho da Silva, morreu após o caminhão em que estava capotar entre Itarantim e Maiquinique. Outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o hospital de Maiquinique. Não há mais informações sobre o estado de saúde deles.