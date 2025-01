Jovem morre após ficar 30 dias em Hospital internado no Oeste da Bahia

Um jovem, identificado como David Ricardo Oliveira de Farias, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos causados por uma agressão física e faleceu na tarde desta segunda-feira (06), no Hospital do Oeste. O crime ocorreu no dia 07 de dezembro, em Formosa do Rio Preto, no Oeste baiano.

Segundo informações preliminares ao Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, David foi atingido por uma paulada na cabeça e socorrido em estado grave para o hospital, onde ficou internado na UTI. Após 30 dias de luta pela vida, foi constatada a morte encefálica.

O corpo de David foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização de exame necroscópico. A Polícia Civil investiga o caso e aguarda os laudos para identificar e prender o autor do crime.