Jovem morre após fugir da PM no interior da Bahia

Um adolescente de 17 anos morreu, na madrugada desta quarta-feira (25), após perder o controle de uma moto em Caetité, no Alto Sertão da Bahia. O jovem fugia em alta velocidade de uma viatura da PM quando o acidente ocorreu.

Segundo o site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o jovem foi identificado como Tássio Menezes Cotrim. O adolescente conduzia uma motocicleta sem placa e com diversas descaracterizações na avenida Olimar Oliveira, quando avisou a viatura da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e iniciou uma fuga.

Durante a fuga, o adolescente perdeu o controle da moto e caiu, chocando-se com outro veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas Tássio não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo do adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).