Jovem morre após sair de fábrica de sapatos no Sudoeste baiano

Um jovem, de 21 anos, foi morto a tiros após sair do trabalho em Jequié, no Médio Rio de Contas, Sudoeste baiano. Até o início da manhã desta sexta-feira (25) não havia nenhum suspeito preso.

Foto: Reprodução / Vasconcelos News

Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, a vítima, identificada como Gilmar de Souza Corê Júnior, tinha saído da fábrica de sapatos em que trabalhava [Ramarim] quando foi surpreendida pelos suspeitos que efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção.

Uma ambulância do Samu chegou a ser acionada, mas ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. O crime ocorreu na última quarta-feira (23). A autoria e a motivação do homicídio devem ser investigadas pela delegacia de Jequié.