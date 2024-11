Jovem morre após ser baleado cinco vezes em região de Riachão do Jacuípe

Informações do Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, a equipe da Brigada Anjos Jacuipenses, responsável pelo primeiro atendimento, já informava da gravidade dos ferimentos. Jadson havia sido atingido por cinco disparos, sendo dois em regiões vitais como pescoço, altura da traqueia e cabeça. Outros três atingiram os braços e um dedo.

Um jovem de 23 anos, identificado como Jadson Oliveira de Jesus, precisou ser socorrido na tarde deste domingo (03) após ser vítima de uma tentativa de assassinato em uma fazenda em Riachão do Jacuípe . Infelizmente, mesmo com os socorros, o jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital.

O crime ocorreu na Fazenda Jereminha, localizada na região do Povoado Ponto Novo, no município de Riachão do Jacuípe, que fica 77 km de distância do hospital em que precisou ser atendido. Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas, apesar dos esforços, o jovem não resistiu e faleceu ao dar entrada no Hospital Geral Clériston Andrade em Feira de Santana.

Ainda não temos informações sobre autoria e motivação, relatos ontem davam conta que um familiar da vítima foi o responsável pelos disparos. A Polícia Civil investiga o caso.