Jovem morre após usar colher errada para mexer chá; entenda

Uma mulher de 24 anos morreu após sofrer uma reação alérgica ao usar uma colher com resquícios de leite para mexer um chá. Jess Prinsloo tinha estava noiva há quatro dias e visitava a mãe de Joanesburgo, na África do Sul, durante um período de férias.

Jess tinha dito sim a Craig McKinnon no dia 27 de dezembro do ano passado. Em seguida, os dois viajaram para Joanesburgo, onde a mãe da jovem morava.

“Muitos familiares dela vivem na África do Sul e ela não os visitava há seis anos, então eu sabia que não tinha lugar melhor para fazer a proposta. Eu gaguejei ao ficar de joelhos para perguntar ‘você quer se casar comigo?’. Mas ela começou a chorar antes mesmo de dizer sim”, lembrou Craig McKinnon ao tabloide britânico Mirror.

Durante a visita na casa da mãe, no dia 30, a jovem teve contato com laticínios e, em segundos, entrou em anafilaxia – uma reação potencialmente fatal que causa o fechamento da garganta. Ela morreu no hospital no dia seguinte, véspera do Ano Novo.

Jess sempre carregava duas injeções de um medicamento indicado para o tratamento de urgência de reações alérgicas graves mas nessa ocasião, elas não funcionaram.

Apesar do acidente ter acontecido no final de 2022, Craig voltou para o Reino Unido apenas nesta segunda-feira, trazendo as cinzas da noiva de volta para casa. Os dois se conheceram na universidade em que estudavam em 2019 e decidiram morar juntos durante o isolamento da covid-19, em 2021.