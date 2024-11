Jovem morre e adolescente é baleado durante festa paredão no Extremo Sul baiano

Um jovem, de 19 anos, foi morto a tiros durante uma festa paredão em Guaratinga, na Costa do Descobrimento. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (10) e deixou um adolescente, de 15 anos, ferido.

Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, a vítima, identificada como Guilherme Souza Cavalcante, estava em um clube de eventos quando foi surpreendido pelos atiradores. Os suspeitos, ainda não identificados, saíram de uma área de mata e entraram no espaço, atirando contra a vítima.

O adolescente ferido foi levado para o hospital municipal com uma perfuração no braço. Ele foi atendido e deixou o local, temendo novos ataques. A autoria e a motivação do homicídio – e da tentativa de homicídio contra o adolescente – devem ser investigadas pela delegacia de Guaratinga.